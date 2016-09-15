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«بني سويف» خالية من التحرش خلال أيام العيد ‎

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«بني سويف» خالية من التحرش خلال أيام العيد ‎ «بني سويف» خالية من التحرش خلال أيام العيد ‎

محاولات تحرش.. أرشيفية

قال بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الفرع لم يتلق أي بلاغات أوشكاوي بخصوص رصد حالات تحرش خلال أول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك

وأضافت نرمين محمود مقررة الفرع، في تصريح صحفي اليوم: “لم نتلق حتي الآن من خلال غرفة العمليات المشكلة أي شكاوي أو بلاغات بخصوص تعرض أي من النساء لمضايقات أو تحرش خلال أيام العيد”.

وأوضحت أن غرفة العمليات منوط بها تلقي الشكاوي التي تتعرض لها النساء والفتيات للتدخل السريع حيالها، مؤكدة أن هناك تعاون كبير بين ، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

المراسل ـ محمد شعبان

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