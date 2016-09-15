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ضبط شقيقين بحوزتهما 5 كيلو حشيش وفردين خرطوش‎ بأسوان

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ضبط شقيقين بحوزتهما 5 كيلو حشيش وفردين خرطوش‎ بأسوان ضبط شقيقين بحوزتهما 5 كيلو حشيش وفردين خرطوش‎ بأسوان

أرشيفية

تمكنت حملة من مباحث المخدرات بأسوان من ضبط شقيقين مسجلين وبحوزتهما 5 كيلو حشيش، و30 جرام هيروين، وفردين خرطوش.

وتمكنت الحملة من ضبط “ياسر صبره صابر” وشهرته «ياسر المنجد»، 42 سنة عاطل ومقيم غرب سهيل دائرة قسم أول أسوان مسجل شقي خطر فئه “سلاح – مخدرات”، كما تم ضبط شقيقه صابر، 45 سنة، عاطل والسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم «8500 / 2001 م» جنايات قسم أول أسوان ” مخدرات “، وبحيازتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 5 كيلو جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جرام، وعدد 2 سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مللي، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم «5184 / 2016 م» إداري قسم أول أسوان.

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