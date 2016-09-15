مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء لعب مباراة كرة قدم بالبحيرة

لقى عامل فى العقد الثالث من العمر مصرعه أثناء لعب كرة القدم بأحد ملاعب قرية البرنس التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث لامس أحد أسلاك الكهرباء بعمود إنارة فصعقه التيار وتوفى فى الحال.

وكان مستشفى أبو حمص العام قد استقبل "أسامة س إ ح" عامل ومقيم عزبة البرنس دائرة مركز شرطة أبو حمص "جثة هامدة"، تم إخطار اللواء علاء الدين شوفى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة.

وبسؤال شقيقه "سيد سعيد إبراهيم حامد" عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام شقيقة المتوفى بلعب كرة القدم بأحد الملاعب الخاصة بالقرية لامس أحد أسلاك الكهرباء بعمود إنارة مجاور للملعب (جهد منخفض) فصعقه التيار وتوفى، ولم يتهم أحدا.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، قررت التصريح بدفن الجثة بمعرفة أهليتها .