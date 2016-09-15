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مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

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مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

شوقي علام مفتي الجمهورية – أرشيفية

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نجاح موسم الحج لهذا العام. وأكد مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية من مكة المكرمة أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم إلى الأراضي وخلال المناسك وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين.

وأضاف علام أن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام.

واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله.

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