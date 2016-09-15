تصنيف الفيفا - مصر يتراجع 10 مراكز ' السابع إفريقيا '

تراجع منتخب مصر 10 مراكز في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر سبتمبر.

واحتل منتخب مصر المركز الـ 53 عالميا متراجعا 10 مراكز عن تصيف شهر أغسطس، حيث كان في المركز الـ 43.

المنتخب المصري خاض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، تعادل الأولى مع غينيا بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر المباراة الثانية من جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شئ.

واحتل منتخب مصر المركز السابع إفريقيا، حيث جاء المنتخب الإيفواري في الصدارة محتلا المركز الـ 34 عالميا، ثم منتخب الجزائر في المركز الـ 35 والثاني إفريقيا.

واحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث إفريقيا والـ 39 عالميا، ثم تونس رابعا في المركز الـ 42 وغانا خامسا في المركز الـ 43 وأخيرا جمهورية الكونجو سادسا في المركز الـ 51 قبل مصر بمركزين.

عربيا جاءت مصر في المركز الرابع، إذ سبقها منتخبي الجزائر وتونس، بالإضافة لمنتخب السعودية والذي ارتقى 9 مراكز للأعلى، ليحتل المركز الـ 52 عاليا قبل مصر بمركز واحد فقط.

من جهة أخرى، كان المنتخب العراقي هو المنتخب العربي الأكثر تراجعا بعدما تراجع 15 مركزا للخلف محتلا المركز الـ 128 عالميا، ومتأثرا بخسارتين في تصفيات كأس العالم أمام منتخبي أستراليا والسعودية.

ويستعد المنتخب المصري لبداية مشوار تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، إذ سيلتقي مع منتخب الكونجو يوم 3 أكتوبر خارج الأرض، قبل أن يستضيف منتخب غانا يوم 7 نوفمبر.

أما على الصعيد العالمي، فحافظ منتخبي الأرجنتين وبلجيكا على المركزين الأول والثاني على الترتيب، فيما ارتقى المنتخب الألماني للمركز الثالث، وحل منتخب كولومبيا رابعا ثم البرازيل خامسا.