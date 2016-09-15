مستشار قانونى سابق بالجيش الليبى: السيسي وبوتين يغيران معالم العالم

قدم المستشار رمزى رميح، مستشار قانونى سابق بالقوات المسلحة الليبى، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، التى وقفت سدا منيعا ضد إصدار قرار بريطانى أمريكى سوف يكون قرارا جائرا يريد أن يدين القوات المسلحة الليبية، موضحاً أن هذه الدول الثلاث أصبحت تغير العالم من عالم أحادى القطب غربى إلى عالم متعدد الأقطاب، والسيسى وبوتين يغيران معالم العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، على فضائية "أون تى فى"، أن كل البيانات تؤيد ما قامت به القوات المسلحة الليبية، وتعامت مع الأمر بحرفية بحماية املنشآت النفطية وتسليمها للسلطة، لافتاً إلى أن صنع الله حضر من طرابلس إلى الحقول النفطية واستلمها وصرح بأنه فى غضون أربعة أشهر سوف يصل الإنتاج الليبى إلى مليون برميل نفط يومياً.

وأوضح أن شركة الخليج أعلنت أنها سوف تستأنف تصدير النفط غدا الخميس، مشيرا إلى أنه كما قامت به مصر فى 30 يونيو من تصحيح المسار تقوم به ليبيا بتصحيح المسار، والشعب الليبى وعى أن ما حدث فى فبراير مؤامرة، وأتت لإسقاط القذافى والدولة، والشعب الليبى عانى الويلات، مردفاً: "راهنا على دور مصر الريادى، والرئيس السيسى سوف يكون أول رئيس مصرى يحضر جلسة مجلس الأمن".