وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع لاستقبال الحجاج

وجه وزير النقل اللدكتور جلال سعيد، الخميس، هيئة موانئ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع لاستقبال حجاج البر القادمين من ميناء العقبة الأردنى بعد انتهاء مناسك الحج.

وأكد وزير النقل، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، ضرورة تيسير كافة الاجراءات و تذليل جميع العقبات و الصعوبات لحجاج بيت الله الحرام وفتح غرفة عمليات بميناء نويبع لمتابعة وصول الحجاج اولا باول.

من جانبه، أكد اللواء هشام ابوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على تكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج القادمين من الاراضي المقدسة، مشيرا الى تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أي مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج بالاضافة الى قيام ادارة مرور نويبع بتنظيم خط سير اتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء.

يذكر أنه في إطار التعاون بين وزارة النقل ومحافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المشاركه في موسم الحج تم تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر وحسين الصعوب مدير عام شركة الجسر العربى واللواء بحرى عبدالقادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية والعميد جمال مهدى ممثل محافظة جنوب سيناء لمباشرة اعمال موسم الحج وتذليل كافة المصاعب.