«الخارجية» تؤكد أهمية مشاركة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة مصر في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لها أهمية خاصة.

وأضاف أبو زيد، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن ذلك يأتي نظرًا لكثرة الموضوعات، والاجتماعات المرتبطة بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الدورة، والدور المهم الذي تضطلع به مصر نظرا لعضويتها الحالية في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن مصر ستشارك في عدد من الاجتماعات، والفعاليات المهمة على هامش أعمال الجمعية العامة، وبمجلس الأمن سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية حيث تأتي على رأس هذه الاجتماعات قمة مجلس الأمن حول سوريا المقرر عقدها في 21 سبتمبر الجاري والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية الهجرة واللاجئين والاجتماع التنسيقي للجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ التي ستنعقد برئاسة الرئيس السيسي.