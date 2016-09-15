وزير النقل يوجه السكة الحديد بتوفير مقاعد إضافية برحلات العودة للقاهرة

وجه وزير النقل الدكتور جلال سعيد، الميس، قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير أماكن إضافية في رحلات العودة إلى القاهرة، وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك وحصول الركاب عليها بسهولة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير، والإجراءات التي تسهل عودة الركاب عقب انتهاء أجازة العيد .

وشدد الوزير ـ في بيان صادر عنه اليوم ـ على ضرورة تقديم خدمة مميزة للجمهور، والمحافظة على انتظام جدول التشغيل، والاهتمام بعنصر النظافة داخل القطارات، والمحطات.

وأكد السعيد، استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة (147)، وعلى (0225753555 – 01274422925 )، مشيرا إلى أنه تم وضع ملصقات تحمل هذه الأرقام داخل قطارات الهيئة.