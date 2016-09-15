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17 سبتمبر.. نظر تجديد حبس رئيس جهاز الوادى الجديد لتورطه فى قضايا رشوة

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17 سبتمبر.. نظر تجديد حبس رئيس جهاز الوادى الجديد لتورطه فى قضايا رشوة 17 سبتمبر.. نظر تجديد حبس رئيس جهاز الوادى الجديد لتورطه فى قضايا رشوة

>كتب ــ أحمد الجعفرى

حددت النيابة العامة بجنوب الجيزة السبت المقبل 17 سبتمبر للنظر فى أمر تجديد حبس كل من، "عبد البديع.م" رئيس جهاز الوادى الجديد، و"السيد.ر" صاحب شركة مقاولات فى اتهامهما بالرشوة.

 

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل كل من، "أحمد.ع" مدير المشروعات بجهاز الوادى الجديد، و"حسن.ع" صاحب شركة مقاولات، وأيدت إخلاء السبيل بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.

 

ووجهت النيابة للمتهمين الأول "عبد البديع.م" والثانى "أحمد.ع" اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ، وذلك لمساومتهما عددا من المقاولين  من أجل إنهاء مستخلصات مالية مستحقة لهم نظير تنفيذ عدد من مشروعا الطرق والبناء الخاصة بالجهاز، وكشفت التحقيقات عن تورط اثنين من أصحاب شركات المقاولات، وهم كل من، "السيد.ر" و "حسن.ع" فى الواقعة وتقاضيهما نسبة ما يقرب من 1.6% من قيمة المستخلص.

 

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية تورط المتهمين فى قضايا فساد مالى وإدارى، وتم رصد عمليات الرشوة بالصوت والصورة من خلال تسجيل تلك الوقائع، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 317 ألف جنيه من حصيلة عمليات الرشوة.

 


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