المرصد:القوات السورية والمعارضة لم ينسحبوا من طريق لتوصيل المساعدات لحلب

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ومسؤول كبير فى المعارضة المسلحة اليوم الخميس أن القوات الحكومية السورية ومقاتلى المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق سوف يستخدم لتوصيل المساعدات إلى حلب.

والانسحاب خطوة يتعين اتخاذها فى سبيل توصيل المساعدات بموجب اتفاق أمريكى روسى.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن أن كل طرف فى الصراع يريد أن يتم الانسحاب من طريق الكاستيلو فى وقت واحد.

وذكرت روسيا أمس الأربعاء أنها تجهز لبدء انسحاب الجيش السورى ومقاتلى المعارضة على مراحل من الطريق.وقال عبد الرحمن أن الجيش السورى مستعد للانسحاب لكنه لن يتحرك ما لم تبدأ المعارضة فى الانسحاب.

وقال مسؤول كبير بالمعارضة المسلحة فى حلب "انسحاب الفصائل محل أخذ ورد لأن الاتفاق يقضى بالتزام النظام بالهدنة ولكن هذا لم يحدث حتى أنه البارحة استهدف محيط الكاستيلو."

ولم يرد تعليق بوسائل الإعلام الرسمية أو من الجيش على الانسحاب المقترح. وأشار مصدر عسكرى سورى أمس الأربعاء إلى أن جماعات مسلحة خرقت وقف إطلاق النار 15 مرة فى منطقة حلب خلال 24 ساعة.