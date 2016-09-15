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تصنيف الفيفا - مصر تتراجع 10 مراكز ' السابع إفريقيا '

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تصنيف الفيفا - مصر تتراجع 10 مراكز ' السابع إفريقيا ' تصنيف الفيفا - مصر تتراجع 10 مراكز ' السابع إفريقيا '

تراجع منتخب مصر 10 مراكز في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر سبتمبر.

واحتل منتخب مصر المركز الـ 53 عالميا متراجعا 10 مراكز عن تصيف شهر أغسطس، حيث كانت في المركز الـ 43.

المصري خاض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، تعادل الأولى مع غينيا بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر المباراة الثانية من جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شئ.

واحتل منتخب مصر المركز السابع إفريقيا، حيث جاء المنتخب الإيفواري في الصدارة محتلا المركز الـ 34 عالميا، ثم منتخب الجزائر في المركز الـ 35 والثاني إفريقيا.

واحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث إفريقيا والـ 39 عالميا، ثم تونس رابعا في المركز الـ 42 وغانا خامسا في المركز الـ 43 وأخيرا الكونغو الديموقراطية سادسا في المركز الـ 51 قبل بمركزين.

عربيا جاءت مصر في المركز الرابع، إذ سبقها منتخبي الجزائر وتونس، بالإضافة لمنتخب السعودية والذي ارتقى 9 مراكز للأعلى، ليحتل المركز الـ 52 عاليا قبل مصر بمركز واحد فقط.

من جهة أخرى، كان المنتخب العراقي هو المنتخب العربي الأكثر تراجعا بعدما تراجع 15 مركزا للخلف محتلا المركز الـ 128 عالميا، ومتأثرا بخسارتين في تصفيات كأس العالم أمام منتخبي أستراليا والسعودية.

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