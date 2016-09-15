سامح شكرى يتوجه لنيويورك للإعداد لمشاركة السيسي بالدورة الـ71 للأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى نيويورك للإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيترأس وفد مصر فى الاجتماعات.

وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان على ما تكتسبه مشاركة مصر فى أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة من أهمية خاصة على ضوء كثرة الموضوعات والاجتماعات المرتبطة بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الدورة والدور الهام الذى تضطلع به مصر نظرا لعضويتها الحالية فى كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى بالإضافة ما ستتناوله الاجتماعات من مناقشات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المسرحين الدولى والإقليمى فضلا عن التحديات الأمنية وعلى رأسها تمدد وانتشار ظاهرة الإرهاب واحتدام الصراعات والنزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الهجرة واللاجئين وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن مصر ستشارك فى عدد من الاجتماعات والفعاليات الهامة على هامش أعمال الجمعية العامة وبمجلس الأمن سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية حيث تأتى على رأس هذه الاجتماعات قمة مجلس الأمن حول سوريا المقرر عقدها فى 21 سبتمبر الجارى والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية الهجرة واللاجئين والاجتماع التنسيقى للجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ التى ستنعقد برئاسة الرئيس السيسي، كما ستترأس مصر قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى فى 22 سبتمبر الحالى والتى ستتركز على متابعة الأوضاع فى جنوب السودان وبحث سبل تنفيذ اتفاق التسوية السياسية هناك.