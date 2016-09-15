أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المرصد السوري: القوات الحكومية ومقاتلو المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق في حلب

Google+ Print
المرصد السوري: القوات الحكومية ومقاتلو المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق في حلب المرصد السوري: القوات الحكومية ومقاتلو المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق في حلب

قوات النظام السوري – ارشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كبير في المعارضة المسلحة يوم الخميس إن القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق سوف يستخدم لتوصيل المساعدات إلى حلب.

والانسحاب خطوة يتعين اتخاذها في سبيل توصيل المساعدات بموجب اتفاق أمريكي روسي.

وبحسب رويترز قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن كل طرف في الصراع يريد أن يتم الانسحاب من طريق الكاستيلو في وقت واحد.

وذكرت روسيا يوم الأربعاء أنها تجهز لبدء انسحاب الجيش السوري ومقاتلي المعارضة على مراحل من الطريق.

وقال عبد الرحمن إن الجيش السوري مستعد للانسحاب لكنه لن يتحرك ما لم تبدأ المعارضة في الانسحاب.

وقال مسؤول كبير بالمعارضة المسلحة في حلب “انسحاب الفصائل محل أخذ ورد لأن الاتفاق يقضي بالتزام النظام بالهدنة ولكن هذا لم يحدث حتى أنه البارحة استهدف محيط الكاستيلو.”

ولم يرد تعليق بوسائل الإعلام الرسمية أو من الجيش على الانسحاب المقترح. وأشار مصدر عسكري سوري يوم الأربعاء إلى أن جماعات مسلحة خرقت وقف إطلاق النار 15 مرة في منطقة حلب خلال 24 ساعة.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا