المرصد السوري: القوات الحكومية ومقاتلو المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق في حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كبير في المعارضة المسلحة يوم الخميس إن القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق سوف يستخدم لتوصيل المساعدات إلى حلب.

والانسحاب خطوة يتعين اتخاذها في سبيل توصيل المساعدات بموجب اتفاق أمريكي روسي.

وبحسب رويترز قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن كل طرف في الصراع يريد أن يتم الانسحاب من طريق الكاستيلو في وقت واحد.

وذكرت روسيا يوم الأربعاء أنها تجهز لبدء انسحاب الجيش السوري ومقاتلي المعارضة على مراحل من الطريق.

وقال عبد الرحمن إن الجيش السوري مستعد للانسحاب لكنه لن يتحرك ما لم تبدأ المعارضة في الانسحاب.

وقال مسؤول كبير بالمعارضة المسلحة في حلب “انسحاب الفصائل محل أخذ ورد لأن الاتفاق يقضي بالتزام النظام بالهدنة ولكن هذا لم يحدث حتى أنه البارحة استهدف محيط الكاستيلو.”

ولم يرد تعليق بوسائل الإعلام الرسمية أو من الجيش على الانسحاب المقترح. وأشار مصدر عسكري سوري يوم الأربعاء إلى أن جماعات مسلحة خرقت وقف إطلاق النار 15 مرة في منطقة حلب خلال 24 ساعة.