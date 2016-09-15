استطلاع: «أولاند» سيهزم في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية

توقع استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الخميس، هزيمة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أو أي مرشح يساري أخر من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية عام 2017.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد تضمن الاستطلاع الذي أجراه معهد «بي في آ» لحساب الصحافة المحلية، 8 سيناريوهات لمرشحين مختلفين من اليسار واليمين، غير أن نتائج نوايا الأصوات تشير في جميع الحالات إلى هزيمة كبيرة لرئيس الجمهورية الذي يتخطاه وزيره السابق للاقتصاد إيمانويل ماكرون، فيما يكاد يتعادل مع مرشح حزب اليسار جان لوك ميلانشون.

وفي جميع الحالات، تنتقل مرشحة حزب الجبهة الوطنية «يمين متطرف» مارين لوبان، ومرشح اليمين سواء آلان جوبيه، أو نيكولا ساركوزي أو برونو لومير، إلى الدورة الثانية في حال جرت الانتخابات اليوم.

وفي حال ترشح نيكولا ساركوزي، فان مارين لوبن تتصدر الدورة الأولى 29,5%، متقدمة على الرئيس السابق 22%، فيما يأتي هولاند في المرتبة الثالثة 13%.

وأجرى استطلاع الرأي عبر الإنترنت بين 9 و11 سبتمبر، وشمل عينة من 912 شخصًا مسجلين على اللوائح الانتخابية.