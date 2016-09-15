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أمير مكة لإيران: «لسنا لقمة سائغة وسنردع كل معتدٍ»

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أمير مكة لإيران: «لسنا لقمة سائغة وسنردع كل معتدٍ» أمير مكة لإيران: «لسنا لقمة سائغة وسنردع كل معتدٍ»

الأمير خالد الفيصل – أرشيفية

حث الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة إيران على الكف عما أسماه «التوجهات الخاطئة نحو إخوانهم المسلمين من العرب»، وحذرها من أي استخدام للقوة في خصومتها مع المملكة وذلك في رد على انتقادات إيرانية لإدارة الرياض لمناسك الحج.

وبحسب “رويترز” قال الفيصل إن تأدية الحجاج للفريضة بسلام ونظام هذا العام “إجابة على كل الأكاذيب والافتراءات التي وجهت للمملكة.”

ونشرت التصريحات على وكالة الأنباء أمس الأربعاء في أعقاب تصاعد الحرب الكلامية بين إيران والسعودية منذ حادث تدافع في منى العام الماضي أودى بحياة مئات الحجاج معظمهم إيرانيون.

ونقلت الوكالة عن الأمير خالد قوله للصحفيين “أما رسالتي للقيادات والحكومة الإيرانية فهي أن أدعو الله سبحانه أن يهديهم وأن يردعهم عن غيهم وعن هذه التوجهات الخاطئة نحو إخوانهم المسلمين من العرب في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل أنحاء العالم.”

وأضاف “وأما إذا كانوا يجهزون لنا جيشا لغزونا فنحن لسنا لقمة سائغة حتى يجهز لنا من أراد ويحاربنا متى ما أراد نحن بعون بالله وتوفيقه سوف نردع كل معتد ولن نتوانى أبدا في حماية هذه الأراضي المقدسة وبلادنا العزيزة.”

 

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