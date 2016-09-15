استراليا تسعى لاحتجاز المدانين في جرائم إرهاب لأجل غير مسمى

طرحت استراليا يوم الخميس قانونًا جديدًا يسمح باحتجاز المدانين باتهامات ذات صلة بالإرهاب لأجل غير مسمى في مشروع قانون من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان قريبًا ربما الأسبوع المقبل.

وشددت استراليا حالة التأهب تحسبا لهجمات قد يشنها متطرفون من أبنائها بعد أن شهدت عددا من هذا النوع من الهجمات منها حصار مقهى في سيدني عام 2014 في عملية قتل فيها رهينتان إضافة إلى المسلح ومنها هجوم نفذه شاب عمره 22 عاما يوم الأحد الماضي مستلهما أفكار تنظيم داعش.

وسعت استراليا أيضا لتشديد المراقبة على من يشتبه في أنهم قد يمثلون مصدر خطر من خلال خفض الفئة العمرية المسموح بتتبع اتصالات أصحابها وتعقبهم إلى 14 سنة.

وبحسب رويترز قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول هذا الشهر إن حوالي 100 شخص غادروا استراليا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات مثل “داعش”.