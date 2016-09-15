مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في انفجار «عبارة» في إندونيسيا

قالت الشرطة الإندونيسية، إن انفجارا وقع على عبارة تقل 35 سائحا بين جزيرتي بالي ولومبوك يوم الخميس مما أدى إلى مقتل إندونيسي وهولندي وإصابة 13 آخرين.

وقال مادي سودانا المتحدث باسم شرطة بالي لـ”رويترز ”: “لقي اثنان حتفهما وأصيب 13″ مضيفا أن الانفجار وقع قبالة ساحل لومبوك.

وتابع “يبدو أنه وقع انفجار ما على العبارة. كان هناك أمر طارئ بالمحرك.”

وذكرت وسائل إعلام أن العبارة كانت تقل سياحا من استراليا وكوريا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبالي وجزيرة لومبوك المجاورة اثنتان من أكثر أماكن الجذب السياحي في إندونيسيا.