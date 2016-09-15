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«شكري» يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس السيسي بجمعية الأمم المتحدة

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«شكري» يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس السيسي بجمعية الأمم المتحدة «شكري» يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس السيسي بجمعية الأمم المتحدة

سامح شكري وزير الخرجية – أرشيفية

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيترأس وفد في الاجتماعات.

كان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن مشاركة الرئيس في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي إيمانًا من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم فى تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.

أ ش أ

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