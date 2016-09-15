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«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة تسجل 34 درجة

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«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة تسجل 34 درجة «الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة تسجل 34 درجة

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الغرب.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وفي البحر الأحمر تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف، والرياح السطحية في البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان ببعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 21 30

مطروح 23 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 31

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 24 34

السويس 24 35

العريش 21 32

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 27 38

السلوم 22 29

أسوان 25 41

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