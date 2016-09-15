أمير منطقة مكة يحذر إيران من استخدام القوة ضد السعودية

حث مسئول سعودى كبير إيران على الكف عما أسماه "التوجهات الخاطئة نحو إخوانهم المسلمين من العرب" وحذرها من أى استخدام للقوة فى خصومتها مع المملكة وذلك فى رد على انتقادات إيرانية لإدارة الرياض لمناسك الحج.

وقال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة إن تأدية الحجاج للفريضة بسلام ونظام هذا العام "إجابة على كل الأكاذيب والافتراءات التى وجهت للمملكة".

نشرت التصريحات على وكالة الأنباء السعودية الليلة الماضية فى أعقاب تصاعد الحرب الكلامية بين إيران والسعودية منذ حادث تدافع فى منى العام الماضى أودى بحياة مئات الحجاج معظمهم إيرانيون.

ونقلت الوكالة عن الأمير خالد قوله للصحفيين "أما رسالتى للقيادات والحكومة الإيرانية فهى أن أدعو الله سبحانه أن يهديهم وأن يردعهم عن غيهم وعن هذه التوجهات الخاطئة نحو إخوانهم المسلمين من العرب فى العراق وفى سوريا وفى اليمن وفى كل أنحاء العالم."

وأضاف "وأما إذا كانوا يجهزون لنا جيشا لغزونا فنحن لسنا لقمة سائغة حتى يجهز لنا من أراد ويحاربنا متى ما أراد نحن بعون بالله وتوفيقه سوف نردع كل معتد ولن نتوانى أبدا فى حماية هذه الأراضى المقدسة وبلادنا العزيزة."