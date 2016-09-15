اسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 15/9/2016

اسعار الذهب اليوم : الذهب يستقر في عيد الأضحى المبارك حتى الآن ، والذي شهد قبل عيد الأضحى المبارك تراجع ضفيف حيث أن السوق المصري غير مستقر قبل عيد الأضحى في جميع الأسواق المصرية.

اسعار الذهب اليوم

واوضح تجار محلات الصاغة في الأسواق أن الأسعار استقرت بسبب عدم اقبال المواطنين على الشراء في عيد الأضحى ، وقد أكد بعض الخبراء أن اسعار الذهب سوف تتراجع بعد عيد الأضحى ، بسبب دخول موسم الدراسة بمصر وعدم اقبال الكثير على الشراء.

وسوف يحدث بعض التغييرات بعد عيد الأضحى بسبب تراجع العملة الأجنبية ، ولا يعتقد الكثير أنها سوف تتراجع كثيراً مرة أخرى ، حيث حقق الدولار اليوم 12.50 جنيه في جميع الصرافات المصرية.

واستقر سعر الذهب اليوم في تعاملات يوم الخميس 15/9/2016 منتصف شهر سبتمبر.

اسعار الذهب

وكانت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي :

بلغ سعر الجنيه الذهب واستقر على 3756 جنيه

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم واستقر على 400 جنيه

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم واستقر على 466 جنيه

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم واستقر على 533 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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