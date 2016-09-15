أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

طبيبة كلينتون: هيلاري “تتمتع بكامل الصحة واللياقة” لتبؤء منصب الرئاسة

Google+ Print
طبيبة كلينتون: هيلاري “تتمتع بكامل الصحة واللياقة” لتبؤء منصب الرئاسة طبيبة كلينتون: هيلاري “تتمتع بكامل الصحة واللياقة” لتبؤء منصب الرئاسة

المرشحة الديمقراطية في انتخابات ‏الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون – أرشيفية

أعلنت طبيبة مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون إن مريضتها “تتمتع بكامل الصحة واللياقة” التي تؤهلها لتبوء منصب الرئيس.

وجاء، في تصريح أصدرته الطبيبة ليزا بارداك، أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، أن صحة هيلاري كلينتون ”تتحسن باستمرار” عقب تشخيصها بالاصابة بمرض ذات الرئة.

وقالت حملة كلينتون إن طبيبتها توصلت الى أن نتيجة الفحص الطبي الذي خضعت له كانت “طبيعية” وأن المرشحة تتمتع “بحالة ذهنية ممتازة”.

وقالت الطبيبة بارداك إن كلينتون، البالغة من العمر 68 عاما، “تتماثل بشكل جيد بالراحة وتناول المضادات الحيوية”، وذلك عقب شعورها بدوار اثناء حضورها حفلا تذكاريا اقيم بمناسبة حلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر في نيويورك يوم الأحد الماضي.

وأضافت الطبيبة بارداك في تصريحها إن كلينتون “تتمتع بصحة ولياقة تؤهلانها لتبوء منصب الرئاسة”.

وقالت الحملة إن مسحا طبيا اجرته كلينتون يوم الجمعة الماضي اظهر اصابتها “بالتهاب رئوي بكتيري خفيف وغير معد”.

ويقول مسؤولو الحملة إن كلينتون ستستأنف نشاطها الانتخابي اليوم.

وعولجت كلينتون، التي تتماثل للشفاء في مسكنها في احد ضواحي نيويورك، بالمضاد الحيوي ليفاكوين الذي اوصاها الاطباء بتناوله لمدة 10 ايام.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا