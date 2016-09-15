سعر الدولار اليوم الخميس 15/9/2016 في السوق السوداء و البنوك

سعر الدولار اليوم، حيث استقرت أسعار العملة الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه في فترة عيد الأضحى، حيث امتنعت معظم الأسواق والأشخاص مالكي العملة الأمريكية عن البيع، مما أسفر عن استقرار تام في يسوق العملة، مع وجود توقعات بالارتفاع بعد أجازة الأعياد مطلع الأسبوع القادم في مصر.

من ناحية أخرى أعلن بنك كريدى أجريكول مصر، أنه سيسمح باستخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت، إلا أنه سيستمر في وقف السحب النقدي بالعملة الأجنبية داخل مصر، وكان البنك التجاري الدولي أكبر بنك غير حكومي بمصر، قد أوقف السحب ببطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وأعلن بنك الإمارات دبي عن إعادة العمل ببطاقاته خارج البلاد.

واتجه عدد كبير من البنوك العامة والخاصة العاملة في مصر، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج البلاد، فى ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجهها مصر هذه الأيام، وارتفاع سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه، ونقص الدولار في السوق الموازي.

وقال متعاملون في سوق العملات أن حالة الترقب تسيطر على مجريات الأمور في سوق العملة، مع وجود امتناع عن بيع الورقة الخضراء في بعض المناطق، وزيادة الإقبال على شراء الدولارات ولكن خارج شركات الصرافة، وقال متعاملون في أسواق العملة، أن تثبيت السعر الرسمي الخاص بالعملة الأمريكية، هو السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء.

وبعيدا عن الحلول الأمنية، وغلق شركات الصرافة الذي لم يثمر إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة، وأنها تشتري العملة الخضراء بأسعار منخفضة وتبيع بأسعار عالية، مما يعد منفذ جديد لبيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الخميس 15/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.60 جنيه للشراء في مقابل 12.80 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

وبررت مصادر في سوق العملة ذلك بامتناع الصرافات عن البيع، واحتكار العملة الخضراء عند قليل من التجار، وتدهور السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، حيث أن رغم حالة الركود الشديد التي ضربت شركات الصرافة نتيجة القبضة الأمنية الشديدة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، أعلن البنك المركزي عن الرقابة على الإيداعات النقدية المشكوك فيها، وسط توقعات كبيرة بإجراء خفض لقيمة الجنيه المصري قريبا، وهي شروط قرض صندوق النقد الدولي، وأن البنوك ستقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال بأسماء من يقوم بأي تحويل في حسابات لا تخصه.

شبكةعيونالإخبارية

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