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5 نصائح للحد من التوتر والقلق.. أهمها ممارسة الرياضة وتدليك الجسم

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5 نصائح للحد من التوتر والقلق.. أهمها ممارسة الرياضة وتدليك الجسم 5 نصائح للحد من التوتر والقلق.. أهمها ممارسة الرياضة وتدليك الجسم

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح لتخفيف الشعور بالتوتر والقلق، والتى تشمل الآتى:

1.ممارسة الرياضة بشكل منتظم:

فهى واحدة من أفضل الطرق للحد من التوتر والقلق، من خلال ممارسة بضع دقائق من التمارين التى يمكن أن تجعلك تشعر بالفرق، ومن الممكن القيام بها فى المنزل.

2.اتبع نظام غذائى متوازن:

النظام الغذائى المتوازن يعد شيئا جيدا لصحة العقل والجسم، من خلال دمج الفاكهة والخضروات فى النظام الغذائى للحد من التوتر .

3.ضرورة المحافظة على نمط حياة صحى:

 بعض العادات الخاطئة كالتدخين وشرب الكحول يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الشعور بالتوتر والقلق، كما أن الابتعاد عن هذه العادات غير الصحية تساعد على العيش حياة سعيدة دون توتر .

4.حاول استخدام الزيوت الأساسية :

كلما كنت تشعر بالتوتر والقلق من الممكن استخدام الزيوت الأساسية مثل اللافندر وإكليل الجبل، فهى تساعد على الاسترخاء والحد من مشاعر القلق .

5. العلاج بالتدليك:

يحفز الدورة الدموية بشكل فعال والشعور باسترخاء العقل والجسم، فهذه الطريقة تقليدية لتخفيف التوتر والقلق وتكون فعالة للغاية، وتكون طبيعية وآمنة . 

 


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