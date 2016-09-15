أخبار العراق.. العبادى يبحث مع مسئول أمريكى الاستعدادات لتحرير الموصل

بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، يوم الأربعاء، مع نائب وزير الخارجية الأمريكى تونى بلينكن جهود الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى والانتصارات التى تحققها القوات المسلحة العراقية ضد التنظيم، وزيادة الدعم الدولى للعراق فى الحرب على الإرهاب، وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة والاستعدادات لتحرير الموصل مركز محافظة نينوي.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التى تواجه الحكومة العراقية، حضر اللقاء الذى عقد فى مكتب العبادى بالمنطقة الخضراء وسط بغداد المبعوث الرئاسى الأمريكى للتحالف الدولى بريت ماكورك، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جوزيف بيننجتون، والسفير الأمريكى فى بغداد دوجلاس سيليمان، وقائد قوات التحالف الدولى الجنرال تاونزند.

وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكى موقف بلاده الداعم للعراق، ولحكومة العبادى فى حربها ضد الإرهاب، منوهًا بالانتصارات المتحققة ضد عصابات داعش.