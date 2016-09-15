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طقس اليوم معتدل الحرارة جنوب الصعيد نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34

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طقس اليوم معتدل الحرارة جنوب الصعيد نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 طقس اليوم معتدل الحرارة جنوب الصعيد نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34

>كتب ــ محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الغرب، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وفى البحر الأحمر تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف.. والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 21 30

مطروح 23 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 31

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 24 34

السويس 24 35

العريش 21 32

نخل 19 33

طابا 19 33

الطور 26 31

مرسى علم 27 37

الغردقة 27 38

شرم الشيخ 27 37

رفح 20 32

كاترين 16 32

سيوة 23 34

المنيا 22 36

الفيوم 22 35

رأس سدر 22 35

أبوسمبل 25 39

وسط الدلتا 23 34

أسيوط 22 38

سوهاج 24 38

الأقصر 25 40

أسوان 25 41

شلاتين 26 38

حلايب 27 37

الوادى الجديد 24 39

قنا 25 39

نويبع 26 34

السلوم 22 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42

المدينة 29 42

الرياض 26 39

المنامة 31 36

أبوظبى 30 40

الدوحة 30 37

الكويت 25 44

دمشق 15 33

بيروت 24 30

عمان 18 30

القدس 18 28

غزة 25 31

بغداد 22 41

مسقط 26 32

صنعاء 16 29

الخرطوم 29 42

طرابلس 25 39

تونس 24 32

الجزائر 16 29

الرباط 14 23

نواكشوط 28 40

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 13 24

إسطنبول 20 28

إسلام آباد 23 34

نيودلهى 26 34

جاكرتا 24 31

بكين 20 30

كوالالمبور 25 33

طوكيو 23 27

أثينا 21 32

روما 18 26

باريس 17 22

مدريد 9 19

برلين 14 27

لندن 17 30

مونتريال 12 20

موسكو 8 12

نيويورك 18 24

واشنطن 21 28

 


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