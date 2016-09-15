الاحتلال الإسرائيلى يشن 3 غارات جوية على منشآت تابعة لحماس فى قطاع غزة

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، غارات على أهداف لحركة حماس فى قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، على ما اعلن الجيش.

وأفاد الجيش فى بيان أن "سلاح الجو الإسرائيلى ضرب 3 منشآت لحماس فى شمال قطاع غزة، وذكر البيان بأن الجيش "يحمل حماس مسؤولية كل الهجمات القادمة من قطاع غزة" الذى تسيطر عليه الحركة.

وأوضح الجيش أن قذيفة أطلقت من القطاع ليل الأربعاء سقطت فى أرض خلاء فى إسرائيل ولم تتسبب بوقوع ضحايا، وترد إسرائيل بانتظام على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وفى 22 أغسطس نفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية وقصف مدفعى على قطاع غزة إثر إطلاق صاروخ سقط فى مدينة سديروت بجنوب إسرائيل، بدون أن يتسبب بإصابات.

وافاد مسؤولون طبيون فلسطينيون عن إصابة أربعة أشخاص بجروح فى الغارات وعمليات القصف التى استهدفت بحسب إسرائيل مواقع لأربعة فصائل فلسطينية مسلحة أبرزها كتائب القسام (الجناح العسكرى لحماس)، وسرايا القدس (الجناح العسكرى للجهاد الاسلامى).