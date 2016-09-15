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الهيئات الإدارية تبدأ تلقى طلبات الترقى لدرجة "كبير" بعد العيد

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الهيئات الإدارية تبدأ تلقى طلبات الترقى لدرجة "كبير" بعد العيد الهيئات الإدارية تبدأ تلقى طلبات الترقى لدرجة "كبير" بعد العيد

>كتبت آية دعبس

تبدأ وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وكافة الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، فى تلقى طلبات الترقى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 30 يونيو الماضى، مدة لا تقل عن 6 سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف المتخصصة، و7 سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية، لوظيفة كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب، بحسب الأحوال بصفة شخصية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى ولمدة شهر.

 

وأوضح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ"اليوم السابع"، أن القرار رقم 246 بشأن ترقية العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، نص على أنه يشترط للترقية الحصول على تقريرى كفاية بمرتبة "ممتاز" عن السنتين الأخيرتين، مشيرًا إلى إصدار الجهاز للقواعد التنفيذية لحركة الترقيات خلال أيام، والتى من المتوقع أن يستفيد منها 300 ألف موظف ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية.

 

ونص القرار على أن يستمر المتقدمون للترقية فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل ترقيتهم، وذلك دون الإخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لأى منهم وفقًا لصالح العمل.


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