عمود إنارة ينهى حياة طالب صعقا أثناء لعب الكرة بمركز شباب فى العياط

فارق طالب الحياة نتيجة إصابته بصعق كهربائى خلال مشاركته فى مباراة لكرة القدم بمركز شباب بإحدى قرى مركز العياط بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد بمصرع طالب ثانوى يدعى "محمد عبد المولى" نتيجة إصابته بصعق كهربائى.

وأكد شهود عيان من أصدقاء المجنى عليه أنه أثناء لعب الكرة بمركز الشباب التابع للقرية التى يقيم بها انحرفت الكرة تجاه عمود إنارة خاص بالملعب، وأثناء محاولته الحصول عليها صعق من سلك عار خاص بالعمود ما أسفر وفاته .

وأضاف أصدقاؤه أن الإهمال السبب فى وقوع الحادث، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.