تخلص من آلام رقبتك وظهرك بـ5 تمارين يوجا

المعروف أن تمارين اليوجا تحتاج لوقت طويل لتنفيذها، لكن المدربين الرياضيين غيروا معنى اليوجا حتى تكون فى متناول الجميع وتساعد فى تخفيف الآلام خاصة لمن يعملون فى وظائف مكتبية ولا يقومون بالتحرك كثيرا.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" 5 تمارين لليوجا تساعدك على تخفيف ألم الرقبة والظهر، ولا تحتاج لوقت ويمكن القيام بها فى المكتب، وهى..

1-تثبيت اليدين على حافة الكرسى ثم رفع الجسم لأعلى بالاعتماد على اليدين وشد البطن مع المحافظة على استقامة الظهر وثبات الرقبة، ونثبت لمدة 5 عدات فقط ثم الاسترخاء وتكرار نفس الحركة مرتين.

2-بالجلوس على طرف الكرسى نستنشق الهواء مع رفع الذراعين لأعلى والجلوس على حافة الكرسى واستقامة الظهر والرقبة وبتشبيك اليدين نميل اتجاه اليمين لمدة 8 عدات ثم الاسترخاء وتكرارها على الجانب الآخر.

3-بالجلوس على طرف الكرسى نحرك الجزء العلوى من الجسم اتجاه اليسار لمدة 8 مرات وتكرارها فى الاتجاه الآخر مع المحافظة على استقامة الظهر.

4-بنفس وضع الكرسى السابق نحاول تشبيك اليدين معا ولكن من الظهر لمدة 5 عدات واستبدال الاتجاه فى المرة التالية.

5-نضع القدم اليسرى على اليمنى مع استقامة الظهر ونميل إلى الأمام مع استقامة الظهر لمدة 8 عدات ثم الاسترخاء ونكررها مع استبدال القدمين.