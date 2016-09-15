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6 أطعمة تعزز الشعور بالسعادة.. أهمها السبانخ والخبز والبرتقال

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6 أطعمة تعزز الشعور بالسعادة.. أهمها السبانخ والخبز والبرتقال 6 أطعمة تعزز الشعور بالسعادة.. أهمها السبانخ والخبز والبرتقال

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة التى تساعد فى تحسين وتعزيز الحالة المزاجية عن طريق إنتاج بعض الهرمونات التى تؤدى إلى الشعور بالسعادة فى الدماغ، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1.الخبز :

من الأطعمة التى تعمل على تحسين المزاج، لأنه غنى بالكربوهيدرات التى تصل إلى خلايا الدماغ بشكل سريع وزيادة إنتاج هرمون السيروتونين .

2.الشوكولاتة:

الشوكولاتة الداكنة خاصة فأنها تحتوى على مضادات الأكسدة التى يمكن أن ترفع الحالة المزاجية على الفور وعلاج أعراض الاكتئاب.

3.السبانخ:

فهى من الخضروات الورقية الخضراء التى يمكن أن تعزز المزاج، لأنها غنية بالحديد الذى يساعد فى تدفق الدم إلى الدماغ، مما ينتج عنه تحسين المزاج.

4.البرتقال:

فهو من الأطعمة التى يمكن أن تعالج الاكتئاب وترفع المزاج، وهذه الحمضيات الغنية بفيتامين سى وحمض الفوليك التى تساهم فى زيادة مستوى الدوبامين .

5. الأسماك:

فهى من الأطعمة التى تعمل على تحسين المزاج، لأنها غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 التى تكون جيدة للغاية فى تعزيز مستويات هرمون السيروتونين .

6.جوز الهند:

فهى من الأطعمة التى تعمل على تحسين المزاج العام، لأنها تحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 والتى لديها القدرة على تحفيز إنتاج السيروتونين وتهدئة الأعصاب . 

 


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