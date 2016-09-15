وزير الخارجية التونسى يؤكد حرص بلاده على دعم علاقاتها المتميزة مع المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، يوم الأربعاء، حرص بلاده على دعم علاقاتها المتميزة مع المملكة المغربية، وتطويرها فى كل المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، بمقر الوزارة يوم الأربعاء، سفير المملكة المغربية لدى تونس محمد فرج الدوكالي، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا بتونس.

وأعرب الجهيناوى - خلال اللقاء - عن تقديره للجهود التى بذلها الدبلوماسى المغربى طيلة فترة عمله بتونس لدعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب السفير المغربى عن بالغ امتنانه لما وفرته له السلطات التونسية من تسهيلات وما لقيه من حسن استقبال وظروف عمل مكنته من أداء مهامه على أكمل وجه.