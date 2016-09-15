أهالى بالشرقية يستغيثون: "أنبوبة البوتاجاز بـ45 جنيها"

أزمة طاحنة يواجهها أهالى محافظة الشرقية نغصت عليهم فرحة العيد خاصة بعد أن وصل ثمن الأنبوبة الواحدة 45 جنيها، ما جعل الأهالى يستغيثون برئيس الوزراء ووزير التموين أن يرحموهم من غلاء أسعار الأنابيب وتوفيرها ووقف احتكارهم من قبل التجار الجشعين.

"اليوم السابع" التقى الأهالى واستمع لشكواهم لنقلها للرأى العام والمسئولين عسى أن يجدوا لهم حلا.

يقول صبرى محمد العادلى من أهالى قرية جزيرة النص مركز فاقوس، إن أنبوبة البوتاجاز وصل ثمنها 45 جنيها، ولم نجدها خاصة رغم أنه من المفترض أن تحرص الحكومة على توفير أنابيب البوتاجاز فى تلك الأيام المباركة أيام عيد الأضحى المبارك، ونقص الأنابيب وضعنا فى حرج شديد لأن الزيارات تتكرر من الأهل والأحباب للتهنئة بعيد الأضحى .

وأضاف محمد باهى محمد باهى من أبناء قرية جزيرة النص أن أنبوبة البوتاجاز الفارغة تظل أكثر من 20 يوما لحين تعبئتها وللأسف تكون عبوتها غير كاملة مما يجعلها لا تكفى 10 أيام .

وأضاف أحمد سعيد من قرية كفر النجار مركز أبو كبير أن نقص أنابيب الغاز نغص علينا فرحة العيد وتركنا مسئولو التموين فريسة سهلة للمستغلين والمحتكرين لأن سعر أنبوبة البوتاجاز وصل 45 جنيها ولم نجدها.



>