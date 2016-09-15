مليار و600 مليون جنيه استثمارات جديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استثمارات جديدة بقيمة مليار و600 مليون جنيه، تدخل للمرة الأولى فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى ستساهم فى إحداث نقلة اقتصادية كبرى بالمنطقة، وتمثل واحدة من أهم المناطق الصناعية بالمحافظة.

وقال المحافظ لـ"اليوم السابع"، إنه تم توقيع العقود مع الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى المتبولى وزير الإسكان والمرافق، وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار، ومحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاتفاق على توفير مساحات من الأراضى بنحو 108 آلاف متر مربع، لإقامة مشروعات استثمارية بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون، وتساهم فى توفير فرص عمل 6620 فرصة عمل.

وأضاف المحافظ، أن هناك شركات عملاقة مشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات، مثل شركة بيراميدز لتصنيع الإطارات وتقوم بأنشطة تصنيع إطارات السيارات، والشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، وتقوم بنشاط تكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت النباتية ومصنع أعلاف، وشركة ديفو لو بمنت وتقوم بتصنيع أوانى الطهى بجميع أنواعها، وشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "افينا"، لتصنيع اللمبات الليد الموفرة للطاقة وإنتاج الأدوات الكهربائية، وشركة ريتشارد كيرك كومبتون لتصنيع جنوط السيارات الألمونيوم.

وقال المحافظ، إن هناك إنجازًا فى العمل بهذه المشروعات وأعمال الإنشاءات تتم بسرعة كبيرة، مؤكدًا أن المحافظة فى قلب وعقل القيادة السياسية وتعمل على تنميتها فى كافة المجالات، وأن المحافظة توفر المناخ المناسب للمستثمرين وتعمل على جذب الكيانات الاقتصادية العملاقة للاستثمار فى المحافظة وتوفير فرص العمل.