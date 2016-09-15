إحباط ترويج 9 كيلو حشيش بحوزة تاجرى مخدرات شقيقين بأسوان

تمكنت مباحث قسم أول أسوان، مساء الأربعاء، من ضبط تاجرى مخدرات شقيقين، أثناء محاولة ترويجهما 9 كيلو من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات لضبط مباحث قسم أول أسوان، بمحاولة تاجرى مخدرات شقيقين هما "ياسر.ص" وشهرته المنجد، 42 سنة، عاطل، ومقيم منطقة زرزاره بغرب سهيل، وشقيقه "صابر" 45 سنة، عاطل، ترويج كمية من المخدرات على عملائهما خلال أيام عيد الأضحى.

تم تشكيل فريق بحثى قاده، النقيب صام الشناوى، والنقيب محمود محروس، ضباط مباحث قسم أول أسوان، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وإحباط ترويج 9 كيلو من مخدر الحشيش، و150 جراما من الهيروين، بجانب فردى خرطوش محلى الصنع وطلقتين، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر رقم 4851 إدارى قسم أول أسوان لسنة 2016.