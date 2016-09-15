بالصور.. الإهمال يضرب أهم ميادين مدينة الخارجة بالوادى الجديد

رصدت عدسة "اليوم السابع" أحد مظاهر الإهمال والتردى فى الخدمات الحيوية بسبب تجاهل رئاسة مركز الخارجة لتراكم برك مياه الصرف الصحى فى أعمال الحفر لأثاثات عدة بنايات متوقفة، ومنها إحدى البرك بشارع النبوى المهندس فى مواجهة مبنى كلية التربية، حيث تراكمت كميات كبيرة من مياه الصرف المتسربة إلى تلك الحفرة الكبيرة دون تأمينها أو وضع حواجز عليها مند 6 سنوات حتى الآن، وهو ما يهدد حياة المواطنين بالخطر، حيث إن أحد السائقين سبق وأن سقط بسيارة ربع نقل داخل البركة وتم إنقاذه بعد أن تعرضت سيارته لخسائر فادحة .

كما تم رصد مظاهر الإهمال وانتشار المخلفات والقمامة وإهمال الحدائق الصغيرة التى تتخلل المناطق السكنية فى أهم أحياء مدينة الخارجة وأكثرها حيوية، حيث انتشرت كميات كبيرة من القمامة التى تستقطب القطط والحشرات والفئران التى تغزو المنازل وتهدد حياة المواطنين بالإصابة بالأمراض، دون تدخل من اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم أو من رئاسة مركز الخارجة أو شئون البيئة لإزالة تلك المخلفات وتحرير محاضر للمتسببين فيها .

وطالب عدد من أهالى وسكان حى البساتين المسئولين بإدراج الحوارى والشوارع الجانبية بالحى ضمن مبادرة حلوة يا بلدى وعدم الاكتفاء بتنظيف شارع النبوى المهندس، باعتباره الشارع الرئيسى وتجاهل باقى الشوارع الخفية والتى تحولت الى مقالب كبيرة للقمامة .



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