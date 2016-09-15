أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. الإهمال يضرب أهم ميادين مدينة الخارجة بالوادى الجديد

Google+ Print
بالصور.. الإهمال يضرب أهم ميادين مدينة الخارجة بالوادى الجديد بالصور.. الإهمال يضرب أهم ميادين مدينة الخارجة بالوادى الجديد

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع" أحد مظاهر الإهمال والتردى فى الخدمات الحيوية بسبب تجاهل رئاسة مركز الخارجة لتراكم برك مياه الصرف الصحى فى أعمال الحفر لأثاثات عدة بنايات متوقفة، ومنها إحدى البرك بشارع النبوى المهندس فى مواجهة مبنى كلية التربية، حيث تراكمت كميات كبيرة من مياه الصرف المتسربة إلى تلك الحفرة الكبيرة دون تأمينها أو وضع حواجز عليها مند 6 سنوات حتى الآن، وهو ما يهدد حياة المواطنين بالخطر، حيث إن أحد السائقين سبق وأن سقط بسيارة ربع نقل داخل البركة وتم إنقاذه بعد أن تعرضت سيارته لخسائر فادحة .

كما تم رصد مظاهر الإهمال وانتشار المخلفات والقمامة وإهمال الحدائق الصغيرة التى تتخلل المناطق السكنية فى أهم أحياء مدينة الخارجة وأكثرها حيوية، حيث انتشرت كميات كبيرة من القمامة التى تستقطب القطط والحشرات والفئران التى تغزو المنازل وتهدد حياة المواطنين بالإصابة بالأمراض، دون تدخل من اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم أو من رئاسة مركز الخارجة أو شئون البيئة لإزالة تلك المخلفات وتحرير محاضر للمتسببين فيها .

وطالب عدد من أهالى وسكان حى البساتين المسئولين بإدراج الحوارى والشوارع الجانبية بالحى ضمن مبادرة حلوة يا بلدى وعدم الاكتفاء بتنظيف شارع النبوى المهندس، باعتباره الشارع الرئيسى وتجاهل باقى الشوارع الخفية والتى تحولت الى مقالب كبيرة للقمامة .


>بالفيديو .. الاهمال يضرب أهم ميادين مدينة by youm7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»