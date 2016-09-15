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الفريق العمرو: لم تسجل أي حوادث تعكر صفو الحجاج

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الفريق العمرو: لم تسجل أي حوادث تعكر صفو الحجاج الفريق العمرو: لم تسجل أي حوادث تعكر صفو الحجاج

الفريق سليمان العمرو

رفع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة نجاح الخطة العامة للدفاع المدني للطوارئ في حج هذا العام وعدم تسجيل أي مؤثرة على سلامة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والمشاعر.

ورفع مدير عام الدفاع المدني خالص التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي وفرت كل الإمكانات ونفذت المشروعات الضخمة لرعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وقدمت الدعم السخي لقوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في حج هذا العام، مما كان له أطيب الأثر -بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- فيما تحقق من نجاح، حيث لم يتم تسجيل أي حوادث تعكر صفو الحجاج خلال أعمال الحج.

وأشار الفريق العمرو إلى أن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة –رعاها الله– بالعاصمة المقدسة والمشاعر أسهمت -بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- في خفض المخاطر المحتملة في الحج إلى أدنى المستويات، وعززت من قدرة الدفاع المدني على أداء مهامه في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، من خلال الخطة العامة للطوارئ والتي شارك في تنفيذها 25 جهة حكومية، وتضمنت الاستعداد الكامل للتعامل مع عدد من الاخطار الافتراضية.

وثمن الفريق العمرو جهود الفرق والمجموعات التطوعية التي شاركت ضمن صفوف قوات الدفاع المدني في حج هذا العام، في إطار حرص المديرية العامة للدفاع المدني على إتاحة الفرصة للمتطوعين الأفراد والمجموعات للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن والإفادة من جهودهم خلال موسم الحج.

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