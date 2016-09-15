أكياس الشاى وقشر البطاطس للتخلص من الشعر الرمادى

يصبح الشعر رمادياً مع تقدم العمر، بالنسبة لبعض الأشخاص يكون الأمر غير مزعجاً لأنهم يعتقدون أنها علامة على النضج و الحكمة ، ولكن قد ينزعج البعض من الشعر الرمادى.

وتوجد العديد من المنتجات المتوفرة فى السوق لتغطية الشعر الرمادى، ولكن معظم هذه الأصباغ تحتوى على مواد كيميائية ضارة وفهناك بعض الوصفات والأمور الطبيعية التى تساعد على التخلص من الشعر الرمادى والتى رصدها موقع New Health Advisor

1- أكياس الشاى

يمكن استخدام أنواع مختلفة من أكياس الشاى للحصول على الوان مختلفة . على سبيل المثال ، يمكنك اختيار الشاى الأسود إذا فى حالة الرغبة فى الحصول على شعر داكن ، و يمكنك استخدام المريمية للشعر أحمر ، ويتطلب الأمر بضعة أكياس مع وضعهم فى الماء لمدة خمس عشرة دقيقة . عندما يبرد يتم وضعه على الشعر شعرك وهو مبلل و الانتظار لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء البارد.

الروزماري

الروزمارى والمريمية هى أيضا طرق فعالة لصبغ الشعر بطرق طبيعية إذ يمكن وضعها فى نصف كوب وغليها لمدة نصف ساعة . وتترك لتبرد ويدلك بها الشعر فروة الرأس مع الخليط، قبل وضعها لنصف ساعة مع تغطية الشعر ثم غسله بماء بارد.

عنب الثعلب الهندي

من أفضل الطرق لصبغ الشعر بطريقة طبيعية كما أنه يحتوى على زيوت تغذى فروة الرأس والشعر ويعطى الشعر مظهراً صحياً.

قشر البطاطس

وضع قشور البطاطس فى الماء البارد وغليها لمدة 5 دقائق له تأثير سحرى لإخفاء الشعر الرمادي.