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أبناء المملكة يقدمون أروع الصور الإنسانية في خدمة ضيوف الرحمن

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تقديم الرعاية الطبية لضيوف بيت الله الحرام

قدمت الفرق التطوعية ضمن صفوف المديرية العامة للدفاع المدني في حج هذا العام أروع الصور الإنسانية في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج، والذين تفانوا في تقديم العون والمساعدة لهم.

وأوضح المؤسس للمنهجية العليمة للأكاديمية للتطوع الصحي د. محمد الزمزمي، أن استعدادات الأكاديمية طيلة الأربعة أشهر الماضية لتأهيل قيادات التطوع الصحي بالمهارات العلمية المتخصصة والمهارية واللياقية، والتي تنعكس إيجابيا على العمل الميداني وخدمة الحجاج بتمكن واقتدار، ومن خلال 80 نقطة منتشرة على امتداد المشاعر المقدسة، بها أكثر من 400 متطوع ومتطوعة من طلاب وطالبات الكليات الصحية المتطوعين.

بدوره، أعرب المدير التنفيذي للبرنامج د. محمد الفيلالي عن تقديره للمديرية العامة للدفاع المدني على تسهيل مشاركة الفريق في حج هذا العام وتقديم الرعاية الصحية للحجاج من المرضى وكبار السن وحالات ضربات الشمس والإسعاف.

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الفرق التطوعية تؤدي أدواراً مختلفة خدمةً للحجاج

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