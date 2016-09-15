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ضيوف الرحمن بصوت واحد: شكراً للمملكة

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بعد أن قضوا أياما جميلة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يغادر حجاج بيت الله الحرام إلى أوطانهم، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، في ظل الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

ويودع الحجاج اليوم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عائدين إلى ديارهم سالمين وغانمين، يرجون المغفرة من الله وأن يتقبل منهم حجهم، يغادرون وعيونهم تجهش بالبكاء والدعاء لحكومة وشعب المملكة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بعد إتمام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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