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أنظمة الاتصالات بالأمن العام تكرم ١٩ متميزاً في الحج

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كرم مدير الإدارة العامة لأنظمة الاتصالات اللواء سلمان محمد السلمان المتميزين في مهمة حج هذا العام ١٤٣٧،حيث كرم ١٩ من الضباط وضباط صف في مقر قيادة أنظمة الاتصالات بعرفة وذلك لقاء لتميزهم في الاعمال المكلفين بها حسب اختصاصتهم مما أدى الى نجاح جميع أعمال ومهام إدارة أنظمة الاتصالات بالأمن العام في مهمة الحج لعام ١٤٣٧.

وفي نهاية التكريم رفع اللواء السلمان أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية ولسمو سيدي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولكافة الأسرة الحاكمة وللوطن ولجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

وهنأ اللواء السلمان المكرمين على تميزهم وأن هذا التكريم نتيجة إخلاصهم ومضاعفة جهودهم ويعد تحفيزا لهم ولكافة زملائهم لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والمليك والواطن متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

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