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إحباط تهريب 140 ألف ريال بجسر الملك فهد

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أحبط رجال الجمارك في جمرك جسر الملك فهد محاولة لتهريب مبلغ مالي إلى خارج المملكة مقداره (140,000) ألف ريال، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لحاملها عند المغادرة.

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي: أنه قَدِمت للجمرك بقصد المغادرة مركبة من نوع "خصوصي"، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة تمكّن المراقب الجمركي من الكشف عن محاولة تهريب تلك الأموال، حيث عثر عليها مُخبأة أسفل مقعد السائق بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. ووفقاً للمادة "16" من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال بأنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة العربية ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (60.000) ألف ريال الإقرار -الإفصاح- عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية.

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