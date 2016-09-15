برامج وأنشطة منوعة في مراكز الإيواء النسائية

زرع البهجة في نفوس المقيمات في الدور والمراكز ومشاركتهن فرحة العيد

شهدت الدور والمراكز الإيوائية النسائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض خلال الأيام الماضية مجموعةً من الأنشطة والبرامج الاجتماعية والترفيهية المنوعة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وقد اشتملت الفعاليات التي أقامتها (مراكز التأهيل لذوات الإعاقة، دور الحضانة للأيتام، مؤسسة رعاية الفتيات، دور رعاية المسنات) على العديد من البرامج الدينية والترفيهية المتكاملة، بدأت بأداء صلاة العيد وتبادل التهاني والمعايدات ثم ذبح الأضاحي وتناول وجبة الإفطار وانتهت بإقامة الاحتفالات الداخلية وتوزيع الهدايا والعيديات بمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية المعروفة، إضافةً إلى تنظيم مجموعة من البرامج الخارجية والزيارات لإدخال السرور على قلوب المقيمات وتوثيق علاقاتهن ببقية أفراد المجتمع.

يُشار إلى أن هذه الاحتفالات تأتي ضمن الخطط السنوية التي اعتادت الفروع الإيوائية النسائية بمنطقة الرياض على إقامتها وتهيئة الجو الملائم لها بهدف زرع البهجة في نفوس فئاتها المشمولة بالرعاية ومشاركتهن فرحة العيد وجميع المناسبات الدينية والاجتماعية الأخرى.