جنودنا المرابطون: حدودنا آمنة وماضون نحو الدفاع عن الوطن

تنفذ وحدات المظليين والقوات الخاصة بالقوات المسلحة في هذه الأيام وببسالة وقوة عملياتها الحيوية ضد الحوثيين، مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بدعوات المواطنين وبما تمتلكه القوات المسلحة من قوة وخبرة في ميدان المعركة.

ورصدت «الرياض» الروح المعنوية العالية للأبطال والإصرار والاستعداد لدحر الحوثيين وقوات صالح المخلوع، وكل من يقف خلفهم للمساس بأمن وطن الحرمين الشريفين.

وقال أحد القادة لـ»الرياض» إنه وبحمد الله وجنودنا يواجهون العدو يشعرون بالفخر والاعتزاز وأنهم لن ينسوا كلمات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التشجيعية وزيارة وولي ولي العهد للحد الجنوبي، حينما بث في قلوبهم روح العزيمة والحماس والإصرار والقوة لمواصلة الانتصارات ودحر الأعداء وأن ذلك تجسيد صادق لعمق ومتانة العلاقة العلاقة بين القائد والجنود المرابطين.

من جهته قال الجنود المرابطون إن حدودنا آمنة بإذن الله وماضون نحو الدفاع عن الوطن وسنكون عينا ساهرة وحصنا منيعا لردع كل معتدٍ وتحقيق النصر بإذن الله، مشيرين إلى أن النصر بات قريبا بإذن الله، مؤكدين أنهم يحققون ملاحم وبطولات تشعر بالفخر والاعتزاز، وأن هناك رجالا صدقوا العهد مدافعين بأرواحهم لينعم هذا الوطن بتوحيده ووحدته وقيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين تحت راية واحدة وقلب واحد ووطن واحد يجمع بينهم الحب والإيثار أفرادا وضباطا ومدنيين ليكونوا درعا حصينا لهذا الوطن.

الاصطفاف ومتابعة أي تقدم

البحث واختيار المكان المناسب

التأهب لمواجهة أي عدوان

التوغل في أركان العدو ومواجهته

وثبة بطل لمواجهة العدو

w اتخاذ مواقع لمباغتة المعتدين

لقاء «الرياض» مع أحد الأبطال

بدء تنفيذ المواجهات والعمليات القتالية