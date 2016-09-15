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بالصور.. إقبال جماهيرى على الملاهى والحدائق العامة بالغربية

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بالصور.. إقبال جماهيرى على الملاهى والحدائق العامة بالغربية بالصور.. إقبال جماهيرى على الملاهى والحدائق العامة بالغربية

>الغربية - محمد عز

شهدت الميادين العامة بالغربية حالة من الاحتفالات والأفراح لليوم الثالث على التوالى فى أجازة عيد الأضحى المبارك، كما امتلأت الملاهى والحدائق العامة بالزوار. وتوافد مئات الأطفال على الحدائق والميادين العامة، واحتفلوا بالمراجيح والألعاب، كما ترددوا على شراء حلويات العيد والمسليات، وانتشرت الألعاب المتحركة فى الشوارع، بحضور مكثف من قبل المحتفلين، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

 

وما زالت محافظة الغربية ترفع حالة الطوارئ القصوى فى مجالس المدن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على رؤساء المدن ضرورة التنسيق مع الإدارات والجمعيات الزراعية، لعمل حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المخالفين بالبناء، مستغلين أجازة العيد ومواجهة حالات التعدى فى مهدها وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وطالب المحافظ من رؤساء المدن ضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون، وتكثيف التواجد الأمنى بها ومواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن. ونشر الديوان العام لمحافظة الغربية بيان بأرقام تليفونات غرف الطوارئ لقطاعات الخدمات المختلفة وجميع المديريات، ومجالس المدن لسهولة الوصول إليها من قبل المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 


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