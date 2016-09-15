تقرير #في_الدوري – طموح النصر للتعدين يصطدم بواقع المنافسة

"لا نخاف. نريد أن نكون ضمن الـ10 الأوائل في الدوري".. هكذا بدأ حمادة رسلان المدير الفني لنادي النصر للتعدين حديثه مع FilGoal.com.

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

وبات النصر للتعدين أحدث فرق الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، إذ أنشيء في 2006 بعد قرار من مجلس الإدارة برئاسة الراحل عبد المالك فرج رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، ويأمل في الاستمرار حسبما يصرح رسلان.

وما هو هدف النصر للتعدين من الموسم الجديد في الدوري؟ يُجيب حمادة رسلان قائلا: "إنهاء الدوري في المراكز الـ10 الأولى".

"لا نخشى فرق ولاعبي الدوري الممتاز. بطموحنا وإصرارنا نقدر على الوصول لهدفنا".

أزمات مالية؟

أغلب الفرق المصرية تعاني من أزمة في توفير مستحقات اللاعبين.. لكن قليلين فقط الذين يوفرون رواتب لاعبيهم بانتظام. أحدهم النصر للتعدين.

وأفصح محمد صلاح المشرف العام على فريق الكرة والمدير الإداري الذي كان شاهدا على قرار إنشاء فريق كرة القدم في 2006 في حوار سابق لـFilGoal.com "ندفع رواتب اللاعبين بشكل منتظم ولم يحدث منذ إنشاء النادي أن تأخر راتب على أي لاعب".

"يتراوح رواتب اللاعبين من 3000 جنيه إلى 4500 جنيه بخلاف الحوافز الإضافية ومكافآت الفوز والتعادل وخصومات الهزيمة".

فالنصر للتعدين يقسم اللاعبين إلى ثلاث فئات، أقلها 3000 جنيه ثم 4000 جنيه وأعلى راتب شهري قدره 4500.

وتكون مكافأة الفوز داخل الملعب 650 جنيه لكل لاعب، وخارج الأرض 750 جنيه.. التعادل خارج الملعب 400 جنيه و350 جنيه داخل الملعب.

ويواصل محمد صلاح "في حالة الهزيمة يخصم شيء رمزي جدا وهو 350 جنيه حالة الخسارة على ملعبنا فقط، لكن الخسارة خارج الحدود لا نخصم شيء".

ويضيف "رئيس النادي قال للاعبين بعد التأهل للممتاز، لا أريد أن أكون مثل الأهلي والزمالك.. الموسم الأول أعتاد على اللعب في الدرجة الأولى وأستمر للموسم التالي وهكذا".

وتابع "لا نعمل للصعود موسم ونهبط مرة أخرى.. بل نضع تجارب مصر للمقاصة وإنبي وحرس الحدود أمامنا بعد أن صعدوا ونجحوا في التتويج بكأس مصر وكأس السوبر".

وأتم "سنفكر بعد الموسم الأول في الممتاز كيف نتحول إلى منافسين ونصبح الحصان الأسود مثل مصر للمقاصة.. ثم نفكر في المنافسة بقوة، ولدينا الطموح لذلك".

وماذا عن الصفقات؟

يقول رسلان "كنت أتمنى ضم مجموعة عديدة من اللاعبين ولكن ذلك لم يحدث، الأمور المادية كانت عائق أمامنا فضلا عن طبيعة الحياة لدينا، نحن نعيش في منطقة جبلية، داخل فندق. الوضع لن يتحمله كل اللاعبين".

ضم الفريق لاعبين مثل رمضان ربيع من المحلة، أحمد إسماعيل من بتروجيت، عبد العزيز إمام من الداخلية، الحارس أحمد حمدي من السكة الحديد، ولكن الصفقة الأبرز هي انضمام عبد الله الشحات لاعب الإسماعيلي السابق.

المدرب

هو حمادة رسلان، الذي كان مدربا عاما للفريق وصعد بهم كمدير فني.

يقول رسلان: "هذا الموسم هو الثاني التدريبي لي، والأول في الممتاز، تعلمت منذ الصغر أن يكون لي هدفا".

"هدفي أن أصنع شيئا لفريقي ولنفسي وأن أنهى هذا الموسم بشكل جيد".

وما هو هدف النصر للتعدين من الموسم الجديد في الدوري؟ يُجيب حمادة رسلان قائلا: "إنهاء الدوري في المراكز الـ10 الأولى".

"لا نخشى فرق ولاعبي الدوري الممتاز. بطموحنا وإصرارنا نقدر على الوصول لهدفنا".

توقع FilGoal.com

رغم النظرة التفاؤلية لدى مسؤولي النصر للتعدين، إلا أنهم يبدو أقرب للصراع على النجاة من الهبوط.