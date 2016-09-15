17 سبتمبر.. نظر تجديد حبس قهوجى قتل عجوزًا بسبب شذوذه وتهديده بصور فاضحة

حددت النيابة العامة بجنوب الجيزة جلسة السبت المقبل 17 سبتمبر، للنظر فى أمر تجديد حبس "علاء.م"، 18 سنة قهوجى والمتهم بقتل عجوز داخل شقته بمنطقة الهرم، بسبب شذوذه الجنسى وتهديده له بصور وفيديوهات فاضحة.

وكشفت التحقيقات، أن علاقة شاذة كانت تربط بين العجوز المسن البالغ من العمر 70 عاماً، والشاب المتهم بقتل، واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه الجريمة، بسبب خلافات بينهما، وبسبب تهديده المستمر له والضغط عليه مقابل ممارسته الرذيلة.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح ودفن عجوز تم العثور على جثته داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم، ومصاب بـ22 طعنة نافذة فى مختلف أنحاء الجسد، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 70 عاماً داخل شقته بمنطقة الهرم، وبسؤال زوجته أكدت أنها فوجئت بجثة زوجها داخل الشقة، نافية وقوع أى خلافات بينها وبين القتيل قبل وقوع الجريمة.