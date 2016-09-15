حدائق ومنتزهات ومحميات تبهـج زائـــــــــــريها في أيام عيد الأضحى المبارك

شهد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تقاطر عشرات الآلاف من الزوار الذين اتخذوا من الحدائق والمنتزهات والمناظر الطبيعية متنفساً لهم، في إشارة إلى أن الطبيعة باتت أحد المقاصد المهمة التي تستأثر اهتمام الزوار طلباً للراحة كما كانت الحدائق العامة ملاذاً لـ«عيدية» استثنائية أضحت موطن التزاور بين الأقارب والأصدقاء فيها يفترش الزوار الخضرة بأبهى صورها يتجاذبون فيها أطراف الحديث بنكهة العيد، بينما الأطفال يمرحون في «مراجيحهم» ببراءتهم المعهودة، شعورلا ينسى تقاسمه الكبار والصغار في ثالث أيام العيد، ملؤه الود والمحبة وكثير من الاستمتاع.