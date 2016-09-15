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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى

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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى

واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح أمس، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والتجار ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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